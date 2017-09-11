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Парфенчиков получает 60% голосов на выборах главы Карелии после обработки 75% протоколов

Политика
11 сентября, 1:14 дата обновления: 11 сентября, 2:30 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 11, сентября. /ТАСС

Прямые выборы главы республики проходили в Карелии впервые за 15 лет

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ПЕТРОЗАВОДСК, 11 сентября. /ТАСС/. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков, которого на выборы руководителя республики выдвинула "Единая Россия", набирает более 60% голосов после обработки 75% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии региона.

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"По результатам обработки 75,85% протоколов Артур Парфенчиков набирает 60,38%", - сказала представитель избиркома Дарья Голицына.

Выдвинутая "Справедливой Россией" Ирина Петеляева занимает второе место с результатом 18,61%. Кандидат Евгений Ульянов (КПРФ) получает 12,77%, Евгений Беседный (ЛДПР) - 5,57%.

Президент России Владимир Путин 15 февраля 2017 года принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона Парфенчикова, который ранее являлся директором Федеральной службы судебных приставов РФ. Выборы руководителя региона проходили в Карелии впервые за 15 лет.

В приоритете ЖКХ

Врио главы Карелии планирует заняться проблемой расселения граждан из аварийного жилья сразу после выборов руководителя республики. Об этом в понедельник сообщил сам Парфенчиков в ходе акции "Ночь выборов - 2017", посвященной подведению итогов голосования в Северо-Западном федеральном округе.

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"Выборы состоялись в рамках правового поля, прозрачно и корректно. В понедельник буду заниматься работой, буду готовиться к поездке в северные районы, где проинспектирую ряд вопросов, включая тему аварийного жилья", - сказал Парфенчиков.

Ранее он сообщал, что республике продлили программу расселения аварийного жилья до 1 января 2018 года. По данным Фонда ЖКХ, региону осталось расселить 38,5 тыс. кв. м жилья.

Ранее за срыв программы расселения аварийного жилья получал выговор от президента России экс-глава Карелии Александр Худилайнен, это произошло в феврале 2016 года. В июле 2017 года председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин причислил Карелию к десяти регионам, которые не успеют завершить реализацию программы до 1 сентября 2017 года.

"Что касается выговора, то я считаю: ответственный руководитель не должен бояться непопулярных решений и не должен бояться выговора. Поэтому выговора я априори не боюсь, но сделаю все, чтобы причин для такого выговора не было", - сказал Парфенчиков на пресс-конференции 29 августа.

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