Врио главы Севастополя лидирует на выборах с 72% после обработки половины протоколов

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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников лидирует на выборах главы города с 72,2% по итогам обработки 52,2% протоколов. Таковы данные на 00:00 11 сентября по местному и московскому времени, сообщил журналистам председатель городской избирательной комиссии Александр Петухов.
На пост губернатора, кроме Овсянникова ("Единая Россия"), претендуют Иван Ермаков ("Патриоты России"), Николай Кряжев (Коммунистическая партия социальной справедливости), Роман Кияшко (КПРФ) и Илья Журавлев (ЛДПР).
"На 24 часа у нас обработаны протоколы 96 избирательных участков. Ермаков Иван - чуть более 2% голосов, Журавлев Илья - 7,1%, Кияшко Роман - 16%, Кряжев Николай - 0,46%, временно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Дмитрий Овсянников - 72,2%", - сказал глава избиркома.
В Севастополе 10 сентября было открыто 184 избирательных участка, в городе зарегистрировано более 311 тыс. избирателей. На 18:00 явка составляла 30,5%.
Анатолий Лаврик, член общественной палаты РФ и председатель рабочей группы "За честные выборы" отметил высокую организацию выборного процесса как на этапе предвыборных мероприятий, так и самого дня голосования. "Стоит сказать дополнительно о подготовке членов избирательной комиссии - профессионально подготовлены были люди. Работа проводилась в конструктивном ключе, нашим наблюдателям работы было немного, потому что соблюдение закона было на высоком уровне, организация самих участков как таковая, и организация работы", - сказал он.
Лаврик также отметил, что "Овсянников был лидером в городе, и остается им, а конкуренты не смогли предложить интереснее программу, не смогли предложить что-то такое, что завлекло бы жителей города и призвало отдать свои голоса за кого-то другого".
В свою очередь председатель Севастопольского регионального отделения всероссийского общества политологов Дарья Маковская подчеркнула, что выборы показали, что Севастополь "практически полностью интегрировался в политико-правовое пространство Российской Федерации".
Первые в истории прямые выборы губернатора Севастополя прошли спокойно и без нарушений, написал на своей странице в Facebook врио губернатора Дмитрий Овсянников.
"День голосования завершился. Хочу поблагодарить тех, кто сегодня пришел на избирательные участки, - за активность, неравнодушие, гражданскую позицию. Многие сегодня осознают огромное значение этих выборов не только для Севастополя, но и для всей страны, - написал он. - Я внимательно следил за ходом голосования. Наблюдатели подтверждают - выборы прошли спокойно, без нарушений".