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Врио главы Севастополя лидирует на выборах с 72% после обработки половины протоколов

Политика
11 сентября, 0:52 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ 11, сентября. /ТАСС

Дмитрий Овсянников сообщил, что первые в истории прямые выборы губернатора Севастополя прошли спокойно и без нарушений

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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников лидирует на выборах главы города с 72,2% по итогам обработки 52,2% протоколов. Таковы данные на 00:00 11 сентября по местному и московскому времени, сообщил журналистам председатель городской избирательной комиссии Александр Петухов.

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На пост губернатора, кроме Овсянникова ("Единая Россия"), претендуют Иван Ермаков ("Патриоты России"), Николай Кряжев (Коммунистическая партия социальной справедливости), Роман Кияшко (КПРФ) и Илья Журавлев (ЛДПР).

"На 24 часа у нас обработаны протоколы 96 избирательных участков. Ермаков Иван - чуть более 2% голосов, Журавлев Илья - 7,1%, Кияшко Роман - 16%, Кряжев Николай - 0,46%, временно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Дмитрий Овсянников - 72,2%", - сказал глава избиркома.

В Севастополе 10 сентября было открыто 184 избирательных участка, в городе зарегистрировано более 311 тыс. избирателей. На 18:00 явка составляла 30,5%.

Мнения экспертов

Анатолий Лаврик, член общественной палаты РФ и председатель рабочей группы "За честные выборы" отметил высокую организацию выборного процесса как на этапе предвыборных мероприятий, так и самого дня голосования. "Стоит сказать дополнительно о подготовке членов избирательной комиссии - профессионально подготовлены были люди. Работа проводилась в конструктивном ключе, нашим наблюдателям работы было немного, потому что соблюдение закона было на высоком уровне, организация самих участков как таковая, и организация работы", - сказал он.

Лаврик также отметил, что "Овсянников был лидером в городе, и остается им, а конкуренты не смогли предложить интереснее программу, не смогли предложить что-то такое, что завлекло бы жителей города и призвало отдать свои голоса за кого-то другого".

В свою очередь председатель Севастопольского регионального отделения всероссийского общества политологов Дарья Маковская подчеркнула, что выборы показали, что Севастополь "практически полностью интегрировался в политико-правовое пространство Российской Федерации".

Спокойно и без нарушений

Первые в истории прямые выборы губернатора Севастополя прошли спокойно и без нарушений, написал на своей странице в Facebook врио губернатора Дмитрий Овсянников.

"День голосования завершился. Хочу поблагодарить тех, кто сегодня пришел на избирательные участки, - за активность, неравнодушие, гражданскую позицию. Многие сегодня осознают огромное значение этих выборов не только для Севастополя, но и для всей страны, - написал он. - Я внимательно следил за ходом голосования. Наблюдатели подтверждают - выборы прошли спокойно, без нарушений".

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