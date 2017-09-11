Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врио главы Мордовии Волков набирает более 90% голосов после обработки 76% протоколов

Политика
11 сентября, 1:15 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 11, сентября. /ТАСС

Предварительные итоги голосования жителей республики будут известные к утру, после того как в ЦИК поступит информация от всех территориальных комиссий

Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Врио главы Мордовии, кандидат от "Единой России" Владимир Волков набирает 90,03% голосов после обработки 76% протоколов избирательных комиссий. Оперативные данные обнародованы в информационном центре ГАС "Выборы" ЦИК республики.

Смотрите также

Единый день голосования-2017: обычная явка, прогнозируемые результаты

Согласно предварительным итогам на 00:00 11 сентября, коммунист Дмитрий Кузякин набирает 3,45% , Евгений Тюрин от ЛДПР - 3,11%, кандидат "Справедливой России" Тимур Гераськин - 1,27% и представитель партии Мира и Единства Петр Вельмакин - 0,57% голосов.

Существенный отрыв врио главы республики от конкурентов позволяет предположить, что к моменту обработки 100% протоколов итоги голосования не изменятся, пояснили в информационном центре республиканского ЦИК.

"К полуночи в ЦИК республики начали поступать первые папки с документами территориальных избирательных комиссий. Члены ЦИК республики проверяют сводные отчеты ТИК и итоговые протоколы комиссий. Предварительные итоги голосования жителей республики будут известные к утру, после того как в ЦИК поступит информация от всех территориальных комиссий", - пояснили в ЦИК Мордовии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Персоны
Волков, Владимир Дмитриевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
2
На Солнце произошла новая мощная вспышка класса Х
3
МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила
4
Единый день голосования-2017: обычная явка, прогнозируемые результаты
5
Саакашвили прорвал кордон правоохранителей и попал на территорию Украины
6
Пять торнадо сформировались во Флориде
7
Жириновский требует уволить главу Мосгоризбиркома за низкую явку в столице
Темы дня
Новости партнеров
Реклама