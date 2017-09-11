Врио главы Мордовии Волков набирает более 90% голосов после обработки 76% протоколов

САРАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Врио главы Мордовии, кандидат от "Единой России" Владимир Волков набирает 90,03% голосов после обработки 76% протоколов избирательных комиссий. Оперативные данные обнародованы в информационном центре ГАС "Выборы" ЦИК республики.

Согласно предварительным итогам на 00:00 11 сентября, коммунист Дмитрий Кузякин набирает 3,45% , Евгений Тюрин от ЛДПР - 3,11%, кандидат "Справедливой России" Тимур Гераськин - 1,27% и представитель партии Мира и Единства Петр Вельмакин - 0,57% голосов.

Существенный отрыв врио главы республики от конкурентов позволяет предположить, что к моменту обработки 100% протоколов итоги голосования не изменятся, пояснили в информационном центре республиканского ЦИК.

"К полуночи в ЦИК республики начали поступать первые папки с документами территориальных избирательных комиссий. Члены ЦИК республики проверяют сводные отчеты ТИК и итоговые протоколы комиссий. Предварительные итоги голосования жителей республики будут известные к утру, после того как в ЦИК поступит информация от всех территориальных комиссий", - пояснили в ЦИК Мордовии.