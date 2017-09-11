Единороссы набирают 44,64% на выборах в облдуму Сахалина после обработки 100% протоколов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Список "Единой России" набирает 44,64% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах думы Сахалинской области. По одномандатным округам кандидаты-единороссы выиграли 10 из 14 мест, сообщила ТАСС член избирательной комиссии Сахалинской области Ольга Викулова.

"После обработки 100% протоколов "Единая Россия" набрала 44,64% голосов, на втором месте список КПРФ с 16,05%, ЛДПР - 13,02%. Остальные партии не перешагнули 5% рубеж", - сказала Викулова.

По ее словам, 10 из 14 мест, предназначенных для депутатов-одномандатников, займут кандидаты от "Единой России" От партии власти в думу прошли: Юрий Цой (36,49%), Андрей Хапочкин (50,72%), Александр Шарифулин (41,42%), Сергей Бондарев (36,09%), Игорь Осипенко (35,94%), Евгений Лотин (48,17%), Наталья Коршунова (47,02%), Виктория Кривошеева (44,14%), Александр Болотников (57,04%).

В думе будут работать кандидат от КПРФ Светлана Иванова (37,69%) и самовыдвиженцы Олег Саитов (36,12%), Сергей Подолян (43,57%), Владимир Розумейко (28,72%) и Дмитрий Пашов (42,13%).

Явка на выборах составила 26,04%. Участие в голосовании приняли 99 тыс. 165 человек.

Выборы депутатов Сахалинской областной думы седьмого созыва прошли по смешанной избирательной системе: из 28 депутатов 14 избирались по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 14 - по одномандатным округам (мажоритарная система). Для прохождения в парламент партии необходимо, чтобы ее список поддержали как минимум 5% избирателей.