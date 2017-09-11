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Единороссы, "Патриоты", КПРФ и "Справедливая Россия" лидируют на выборах в Северной Осетии

Политика
11 сентября, 2:06 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 11, сентября. /ТАСС

На момент закрытия участков явка составила 55%

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ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сентября. /ТАСС/. Партии "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ и "Патриоты России" вышли в лидеры на выборах в парламент Северной Осетии по итогам обработки 30% бюллетеней. Об этом сообщила председатель избиркома республики Жанна Моргоева.

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"Обработано 30% бюллетеней. Определились лидеры - "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ и "Патриоты России". Окончательные итоги подведем к утру", - сказала она.

По словам Моргоевой, на момент закрытия участков явка составила 55%.

Она сообщила, что в региональный избирком пришло четыре жалобы - три от "Справедливой России" и одна от члена УИК с правом совещательного голоса от ЛДПР, поступившая из ЦИК РФ.

В Северной Осетии в единый день голосования 10 сентября проходили выборы в парламент региона и органы местного самоуправления, работали более 370 избирательных участков. В выборах в парламент региона участвовали кандидаты от "Единой России", "Партии роста", КПРФ, ЛДПР, "Патриотов России", "Альянса зеленых", "Справедливой России" и "Родины".

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