Врио губернатора Кировской области сохраняет лидерство после обработки 73% протоколов

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КИРОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Игорь Васильев лидирует на выборах главы региона с результатом 63,99% голосов избирателей после обработки 73,79% протоколов. Такие данные обнародовали в информационном центре избиркома Кировской области, передает корреспондент ТАСС.
После обработки 73,79% протоколов кандидат от КПРФ Сергей Мамаев набрал 20,02%, у представителя от ЛДПР Кирилла Черкасова 9,35%, и 4,22% голосов у Николая Барсукова, который представляет "Коммунистов России".
По данным областного избиркома Кировской области, по результатам обработки 73,79% протоколов, участие в выборах приняли 32,03%.
Как отметил секретарь Общественной палаты Кировской области Александр Галицких еще на начальном этапе подсчета, серьезных изменений в цифрах за ночь не должно произойти. "Цифры, думаю, ожидаемы. За ночь не намного все поменяется, мне так кажется", - сказал он.