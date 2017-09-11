Эксперт: текущие результаты выборов в парламент Кубани ожидаемы, чудес не произошло

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует с результатом 71,59% на выборах в Законодательное собрание Краснодарского края по единому избирательному округу после обработки половины протоколов, следует из данных системы мониторинга регионального избиркома. Пока результаты голосования не принесли никаких сюрпризов, отметил президент краевого Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Промежуточный результат

В настоящее время обработаны 49,66% протоколов. "Единая Россия" на данный момент набирает 71,59% голосов. У КПРФ - 11,61%, ЛДПР - 10,36%, "Справедливой России" - 3,37%, "Коммунистов России" - 1,58%. Чтобы пройти в парламент региона, партия должна получить не менее 5% голосов.

По одномандатным округам пока обработаны 48,58% протоколов, кандидаты от "Единой России" лидируют в 31 одномандатном округе, кандидат от "Справедливой России" - в одном. Еще в трех округах на первом месте по числу полученных голосов пока находятся самовыдвиженцы, причем в Южном избирательном округе на втором месте находится кандидат от "Партии РОСТА", разница между результатами меньше 1 п. п.

По данным на 19:30 мск, в Краснодарском крае проголосовали 38,6% из примерно 4 млн избирателей, итоговая явка уточняется.

В краевом парламенте половина мест (35 из 70) достанется депутатам, выбранным по единому округу (по партийным спискам), другая половина мандатов будет распределена среди депутатов-одномандатников. На этих выборах количество депутатских мест сокращено, ранее их было 100 (мандаты по партийным спискам и одномандатным округам также распределялись поровну). На предыдущих выборах в парламент края в 2012 году "Единая Россия" набрала 69,47%, КПРФ - 8,98%, ЛДПР - 4,56%, "Справедливая Россия" - 4,15%, "Коммунисты России" - 3,27%, остальные - менее 2%.

Без чудес

Президент Центра прикладной социологии и политологии Подлесный сообщил ТАСС, что текущие данные по большинству параметров соответствуют предвыборным прогнозам, составленным на основе социологический опросов. "Это касается и явки, мы прогнозировали от 30 до 42% с трехпроцентной социологической погрешностью. Мы прогнозировали, что в районе 70% голосов получит "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ от 9 до 12%, "Справедливая Россия" прогнозировалась от 3 до 4,5%. Чуда не произошло никакого", - отметил он.

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По словам собеседника, абсолютно ожидаемым оказался и результат по одномандатным округам. Самовыдвиженцы - "кандидаты от "Единой России", которые не были выдвинуты от партии", но при этом они самодостаточные фигуры и имеют средства для проведения избирательной кампании. А представитель "Справедливой России" лидирует там, где нет кандидата от партии власти и сильного соперника от оппозиции.

Таким образом, по оценкам эксперта, в краснодарском парламенте большая часть кресел достанется партии власти, КПРФ, ЛДПР и самовыдвиженцы получат, ориентировочно, по два мандата, присутствие депутатов "Справедливой России" в новом созыве Заксобрания "под большим вопросом".

"Расклад мог поменяться, если бы электоральные ядра политических партий были бы мобилизлизованы максимально. "Единая Россия" единственная сумела мобилизовать электорат, и то электоральное ядро, которое у нее было, оно и пришло голосовать. А остальные политические партии недоработали: надо работать с избирателями не только за две недели или месяц до выборов, а весь электоральный цикл", - добавил Подлесный.