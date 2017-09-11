Никитин лидирует на выборах главы Новгородской области по итогам обработки 100% протоколов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин набрал 67,99% голосов избирателей на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов.

Об этом свидетельствуют данные избиркома, опубликованные в понедельник в пресс-центре.

"Обработано 543 протокола", - проинформировал региональный избирком. По итогам обработки 100% протоколов Андрей Никитин от "Единой России" набирает 67,99%, на втором месте кандидат от КПРФ Ольга Ефимова (16,17%), на третьем - кандидат от ЛДПР Антон Морозов (7,51%). Кандидат от "Справедливой России" Михаил Панов набрал 4,09%, а Николай Захаров из "Патриотов России" - 1,71%.

Серьезных нарушений на выборах не зафиксировано.