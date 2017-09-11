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Губернатор Белгородской области предварительно победил на выборах

Политика
11 сентября, 3:37 UTC+3 БЕЛГОРОД БЕЛГОРОД 11, сентября. /ТАСС

После обработки 100% протоколов кандидат от "Единой России" Евгений Савченко заручился поддержкой 69,29% избирателей

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Губернатор Белгородской области Евгений Савченко

© Евгений Силантьев/ТАСС

БЕЛГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Евгений Савченко, возглавивший Белгородский регион в 1993 году, предварительно одержал победу на очередных губернаторских выборах. По результатам обработки 100% протоколов, за действующего главу региона отдали голоса более 69% избирателей, сообщили в понедельник в избиркоме области.

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"К 03:16 в Белгородской области обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. За кандидата от "Единой России" Евгения Савченко проголосовало 69,29%", - отметили в избиркоме.

По предварительным данным, на втором месте среди кандидатов на пост губернатора - депутат Белгородской облдумы и помощник депутата Госдумы Станислав Панов (КПРФ) с 15,95%, за ним - помощник депутата Госдумы Константин Климашевский (ЛДПР) - 8,14%, позади оппонентов остался генеральный директор строительной компании ООО "СМУ-55" Эдуард Чаусов ("Партия ветеранов России") - 4,26%.

В 10:00 мск в понедельник руководители избирательной комиссии Белгородской области проведут пресс-конференцию, на которой будут объявлены уточненные данные о предварительных итогах голосования.

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