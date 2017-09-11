Захарова: Меркель разрешила дилемму Крыма, упомянув ее в контексте объединения Германии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отметила, что проведенная канцлером ФРГ Ангелой Меркель параллель между воссоединением Крыма с РФ и историей объединения Германии может дать повод немецким СМИ сообщить о взломе "русскими хакерами" не сервера предвыборного штаба, а кандидата. Соответствующее сообщение Захарова разместила в понедельник на своей странице в Facebook.

В опубликованном в воскресенье в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung интервью канцлер ФРГ заявила: "Давайте вспомним об истории германского единства. Когда я слышу, что, к примеру, аннексию Крыма нужно просто принять, то я думаю, что было бы, если бы в прошлом также обошлись с нами в ГДР: под лозунгом, что Германия остается разделенной, что тут ничего не поменять". Ранее глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер предлагал временно вынести за скобки дискуссию о Крыме и выстраивать отношения с Россией без учета крымского вопроса, его позицию раскритиковали члены правительства, а также представители всех крупных партий, кроме "Альтернативы для Германии".

"Говорят же: "Бойтесь своих желаний". Разве кто-то мог представить себе пару лет назад, что канцлер ФРГ возьмет и разрешит сложнейшую крымскую дилемму, упомянув ее в контексте объединения Германии?" - написала Захарова.

При этом она напомнила, что глава МИД РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции в 2015 году заявил: "Объединение Германии происходило безо всякого референдума, и мы были активными сторонниками этого". И эта фраза была встречена с возмущением, продолжила Захарова. Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии - "точка зрения немецкого руководства", заключила дипломат.

"С одной стороны, здорово, ничего не скажешь. Теперь у нас есть дополнительный железобетонный аргумент, четко указывающий на историческую справедливость случившегося. Так как разделенным не по своей воле народом является народ России и Крыма, а не Крыма и Украины, что подтверждено не только референдумом 2014 года, но и референдумами, а также попытками их проведения, имевшими место начиная с коллапса СССР. Но с другой-то стороны, не исключаю, что завтра германские СМИ напишут, что "русские хакеры", которыми так активно пугают немцев, на этот раз "взломали" не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата", - с иронией отметила Захарова.