Три партии будут представлены в Сахалинской областной Думе 7-го созыва

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Три политических партии будут представлены по предварительным итогам выборов в Сахалинской областной думе седьмого созыва. Об этом сообщила сегодня на пресс- конференции председатель облизбиркома Сахалинской области Виктория Черкасова.

"По предварительным расчетам, по пропорциональной системе три мандата будут переданы КПРФ, девять - "Единой России" и два - ЛДПР. Таким образом, мы можем говорить, что в сахалинском парламенте на ближайшие пять лет будут представлены три партии", - сказала Черкасова.

Она напомнила, что в выборах приняли участие 26,04% избирателей. Это сопоставимо с явкой на аналогичные выборы в 2012 году. По итогам предварительного голосования "Единая Россия" набрала 44,64% голосов, на втором месте КПРФ с 16,05%, на третьем ЛДПР - 13,02%. Остальные партии не перешагнули 5% рубеж.

10 из 14 мест в областной думе, предназначенных для депутатов-одномандатников, займут кандидаты от "Единой России". От партии власти в думу прошли: Юрий Цой (36,49%), Андрей Хапочкин (50,72%), Александр Шарифулин (41,42%), Сергей Бондарев (36,09%), Игорь Осипенко (35,94%), Евгений Лотин (48,17%), Наталья Коршунова (47,02%), Виктория Кривошеева (44,14%), Александр Болотников (57,04%), Владимир Розумейко (28,72%). В думе будут работать кандидат от КПРФ Светлана Иванова (37,69%) и самовыдвиженцы Олег Саитов (36,12%), Сергей Подолян (43,57%) и Дмитрий Пашов (42,13%).

"Хочу поблагодарить всех участников процесса за законные, открытые выборы. Кампания прошла ровно, спокойно, без скандалов. Всего девять обращений поступило в облизбирком. Все они отработаны. Среди них серьезное - видеообращение о возможном подкупе избирателей, которое было опубликовано на местном интернет-ресурсе ", - сказала Черкасова.

По ее словам, данная информация направлена в правоохранительные органы. Сейчас комиссия ждет результатов проверки. "Все остальные обращения рассмотрены, нарушения избирательного законодательства не подтвердились", - отметила Черкасова.

Слабая агитационная кампания

Председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников считает, что партии, участвовавшие в выборах на островах, вели кампанию слабо. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам выборов.

"Активно вели избирательную кампанию очень мало партий. Мы видим "Единую Россию", которая занималась этим регулярно, отмечаем КПРФ. Странно, что набрала много голосов ЛДПР, но традиционно это партия одного кандидата. Видим, что остальные партии не в полной мере воспользовались возможностями агитации ", - сказал Иконников.

Он отметил, что было мало материалов от партий на информационных досках. "Многие даже не воспользовались в полной мере предоставленным бесплатным временем на телевидении", - добавил Иконников.

По его словам, один из плохих показателей работы партий - факт подкупа избирателей, который сейчас проверяют правоохранительные органы. "Плохо говорит о партиях также то, что вместо того чтобы работать с избирателем, доводить до него свою программу, кандидаты занимались судебными тяжбами, боролись друг с другом", - заявил Иконников.

По данным облизбиркома, в период избирательной кампании в Сахалинскую областную избирательную комиссию поступило около 70 жалоб кандидатов друг на друга. Прошло 25 областных судов и 15 муниципальных.

Доверие населения

Убедительная победа "Единой России" на выборах в Сахалинскую областную думу показывает, что значительная часть жителей региона поддерживает партию власти. Об этом говорят не только результаты голосования по партийным спискам, сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

"Из 14 кандидатов-одномандатников, которых поддерживала "Единая Россия", 13 стали победителями, - отметил Кожемяко. - Это означает, что сахалинцы и курильчане видят результаты работы партии и доверяют ее представителям".

По мнению Кожемяко, значительный эффект дало появление в команде идущих на выборы единороссов нового поколения политических деятелей. "Например, молодой представитель "Единой России" Максим Трофимов в одномандатном округе боролся за доверие избирателей с коммунисткой Светланой Ивановой, опытной участницей предвыборных кампаний. Он показал очень хороший результат, уступив всего около 400 голосов. Это также говорит о высоком уровне доверия "Единой России", - отметил губернатор.

По результатам выборов, фракция единороссов в Сахалинской областной думе будет самой значительной. "Правительству региона и новому составу островного парламента необходимо выстроить свою совместную работу таким образом, чтобы наказы избирателей, полученные в ходе предвыборной кампании, программы развития муниципальных образований и области в целом, согласованные с жителями области, были выполнены в течение ближайших пяти лет. А для этого необходимо наладить систему партийного контроля, которая следила бы за тем, чтобы депутаты постоянно работали в своих округах, находились в непосредственном контакте с избирателями, решали их проблемы. Правительство области также заинтересовано в том, чтобы народные избранники выполняли свои обещания, которые дали избирателям в ходе выборов, и оно готово оказать им поддержку в этой работе", - подчеркнул губернатор.

Надежды общественников

Общественники Сахалинской области рассчитывают, что новый состав регионального парламента будет активнее работать с Общественной палатой и некоммерческими организациями (НКО). Об этом ТАСС сообщил председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

"От нового состава областной думы мы ждем, прежде всего, вдумчивой законодательной работы. Второе - законодательной работы, связанной с Общественной палатой, которую необходимо приводить в соответствие с законом РФ. Ждем от депутатов законодательных актов, которые помогут некоммерческим организациям (НКО) социально ориентированного сектора", - сказал Иконников.

По его словам, есть ряд нерешенных прежним составом думы вопросов - это предоставление помещений НКО, поддержка их в межгрантовый период. "Надеемся, что депутаты обратят внимание на доклад о состоянии гражданского общества региона, который мы представляем в облдуме, что будет диалог и дискуссия. Депутаты прошлого созыва не брали это в работу, и мы ежегодно поднимали одни и те же вопросы", - сказал Иконников.