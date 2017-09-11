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Владимир Волков одержал предварительную победу на выборах главы Мордовии

Политика
11 сентября, 4:36 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 11, сентября. /ТАСС

Кандидат от "Единой России" набрал 89,17% голосов по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий республики

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Врио главы Мордовии Владимир Волков

Врио главы Мордовии Владимир Волков

© Алексей Никольский/ТАСС

САРАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Врио главы Мордовии Владимир Волков (кандидат от партии "Единая Россия"), по предварительным данным, одержал победу с показателем более 89% отданных за него голосов от числа проголосовавших.

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Такие данные обнародованы после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий республики в информационном центре ГАС "Выборы".

В систему ГАС "Выборы" введены итоговые данные со всех 785 избирательных участков. Явка составила 82,10%.

Согласно предварительным итогам на 03:30 мск, за Волковым идет коммунист Дмитрий Кузякин - его предварительный результат 4,19%, Евгений Тюрин от ЛДПР - 3,88%, кандидат "Справедливой России" Тимур Гераськин - 1,46 % и представитель партии Мира и Единства Петр Вельмакин набирает 0,71% голосов избирателей.

Официальные итоги выборов будут подведены не раньше 10:00 мск понедельника, сообщили в ЦИК республики.

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