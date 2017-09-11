Алексей Цыденов победил на выборах главы Бурятии

УЛАН-УДЭ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио главы Бурятии Алексей Цыденов одержал победу на выборах главы республики, за него проголосовали 87,43% избирателей. Об этом сообщается на сайте регионального избиркома.

По данным предварительных итогов по состоянию на 08:28 по местному времени (03:28 мск), за Цыденова ("Единая Россия") проголосовали 87,43% избирателей. За Батодалая Багдаева ("Коммунисты России") голоса отдали 5,15% избирателей, за Сергея Дороша (ЛДПР) - 4,39%.

Итоговая явка на выборах главы Бурятии составила 41,6%.

Реакция Цыденова

Сам врио главы Бурятии, общаясь с журналистами, подчеркнул, что "высокий результат налагает высокую ответственность". "Теперь надо работать, не покладая рук, чтобы оправдать доверие людей. Это карт-бланш, доверие на то, что будут реализовываться планы по улучшению жизни в республике. После выборов жизнь только начинается", - сказал Цыденов.

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40-процентная явка, по его словам, не на всех выборах в регионе достигалась в предыдущие годы. "Чуть больше 40% - это хорошо при условии, что сейчас последние теплые дни, и кто картошку копает, кто решает свои насущные вопросы. Поэтому особенно ценно то, что люди все-таки пришли и проголосовали, высказал свою позицию, за это я их благодарю", - отметил Цыденов.

Врио главы республики признался, что его взгляд на Бурятию изменился с момента назначения на должность в феврале 2017 года. "Я познакомился с районами, жителями, полностью проникся духом и проблемами, чаяниями, радостями региона, - рассказал журналистам Цыденов. - Теперь я по-другому понимаю, что и как надо здесь делать, с кем это надо делать. Все поменялось, ведь всегда думаешь, что ты такой умный и все знаешь, а потом пообщаешься с людьми и понимаешь, что знаешь не все. Понимаешь, что надо работать и работать, в том числе и над собой".

Цыденов высказался и о степени конкурентности прошедших выборов. По его мнению, если бы был сильный соперник, "были бы азарт, борьба", но спокойствие и чистота выборов в данном случае важнее. "То, что выборы прошли спокойно, не внесли раздрай, раскол в общество, это более важно. Это важнее, чем мои личные амбиции посоревноваться с сильным соперником. Результат важен для республики, а не для моего самоудовлетворения", - подчеркнул врио главы региона.

Обозначенные векторы

Цыденов сообщил, что в правительстве Бурятии в ближайшее время ожидаются кадровые перестановки и назначения. В частности, изъявил желание уйти с поста зампреда правительства Бурятии по социальному развитию Владимир Матханов. "Это не секрет: мы договорились, что он [Матханов] работает до конца избирательной кампании, потом у него другие жизненные планы, - пояснил Цыденов. - Кадровые перестановки будут, они не будут кардинальными, но они будут".

Врио главы Бурятии пообещал, что продолжит практику посещения районов республики. Поездки, сказал он, "стимулируют работать так, чтобы не было стыдно [в районы] возвращаться". "Надо ездить, и не только мне, но и министрам, потому что когда ездишь, общаешься с людьми, ты напрямую отвечаешь за свою работу, за действия и обещания, за свои выполненные или невыполненные задачи. Поэтому практика такая сохранится", - дал обещание Цыденов.

Он добавил, что сейчас впервые за последние 10 лет районам из республиканского бюджета выделены средства на подготовку к зимнему сезону. "Деньги выделены на проведение мероприятий по подготовке к зиме. Помогаем погасить долги по топливу отдельным районам", - сообщил Цыденов, добавив, что есть нерешенные вопросы по ЖКХ, коммунальной инфраструктуре, с погорельцами из Северомуйска, которые пострадали от пожаров год назад.