Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жвачкин победил на выборах губернатора Томской области

Политика
11 сентября, 4:58 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 11, сентября. /ТАСС

По предварительным данным, кандидат от "Единой России" после обработки 100% бюллетеней на выборах главы региона набрал более 60% голосов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кирилл Кухмарь/ТАСС

Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Сергей Жвачкин

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТОМСК, 11 сентября. /ТАСС/. Действующий глава Томской области Сергей Жвачкин набрал более 60% голосов после обработки 100% бюллетеней на выборах главы региона, состоявшихся в воскресенье. Об этом сообщается на сайте областной избирательной комиссии.

СПЕЦПРОЕКТ

Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года

Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

"Предварительные результаты досрочных выборов губернатора Томской области: отчитались все 778 участковых избирательных комиссий. Сергей Жвачкин - 60,58%, Алексей Диденко - 19,38%, Наталья Барышникова - 11,58%, Николай Ростовцев - 6,31%", - говорится в сообщении.

В Томской области впервые за 14 лет прямым голосованием избирался губернатор. Вместе с врио главы региона Жвачкиным, выдвинутым "Единой Россией" в выборах приняли участие депутат областного парламента Наталья Барышникова (КПРФ), председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) и заведующий отделением Сибирского федерального научно-клинического центра Александр Ростовцев ("Справедливая Россия").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила
2
Захарова: Меркель разрешила дилемму Крыма, упомянув ее в контексте объединения Германии
3
На Солнце произошла новая мощная вспышка класса Х
4
Жвачкин победил на выборах губернатора Томской области
5
Против Шведа нет приема: сборная России вышла в четвертьфинал Евробаскета
6
Венгрия отказалась поддерживать инициативы Украины из-за нового закона "Об образовании"
7
Единый день голосования - 2017: обычная явка, прогнозируемые результаты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама