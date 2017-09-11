Жвачкин победил на выборах губернатора Томской области

ТОМСК, 11 сентября. /ТАСС/. Действующий глава Томской области Сергей Жвачкин набрал более 60% голосов после обработки 100% бюллетеней на выборах главы региона, состоявшихся в воскресенье. Об этом сообщается на сайте областной избирательной комиссии.

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"Предварительные результаты досрочных выборов губернатора Томской области: отчитались все 778 участковых избирательных комиссий. Сергей Жвачкин - 60,58%, Алексей Диденко - 19,38%, Наталья Барышникова - 11,58%, Николай Ростовцев - 6,31%", - говорится в сообщении.

В Томской области впервые за 14 лет прямым голосованием избирался губернатор. Вместе с врио главы региона Жвачкиным, выдвинутым "Единой Россией" в выборах приняли участие депутат областного парламента Наталья Барышникова (КПРФ), председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) и заведующий отделением Сибирского федерального научно-клинического центра Александр Ростовцев ("Справедливая Россия").