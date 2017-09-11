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"Единая Россия" набрала 48,96% голосов на выборах в гордуму Петропавловска-Камчатского

Политика
11 сентября, 5:15 UTC+3 ТАСС

После 100% обработки бюллетеней партия набрала 48,96% голосов избирателей

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ТАСС, 11 сентября. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов гордумы Петропавловска-Камчатского. Партия набрала 48,96% голосов избирателей, сообщили ТАСС в краевом избиркоме.

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"По предварительным результатам, после 100% обработки бюллетеней партия "Единая Россия" набрала 48,96% голосов избирателей. На втором месте ЛДПР - 20,64%, далее КПРФ - 17,34% и "Справедливая Россия" - 8,76%", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в городской думе будет 26 представителей "Единой России", три представителя ЛДПР, два коммуниста и один член "Справедливой России".

По предварительным данным, участие в выборах 10 сентября приняли 21 тысяча 600 горожан (16,33 % избирателей).

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