"Единая Россия" набрала 48,96% голосов на выборах в гордуму Петропавловска-Камчатского

Опыт и молодость: Надаль и Стивенс стали победителями US OpenСпорт 11 сентября, 5:33
В России до конца года на треть увеличат число комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДДОбщество 11 сентября, 5:14
Куйвашев побеждает на выборах губернатора на УралеПолитика 11 сентября, 5:04
Жвачкин победил на выборах губернатора Томской областиПолитика 11 сентября, 4:58
Алексей Цыденов победил на выборах главы БурятииПолитика 11 сентября, 4:53
Владимир Волков одержал предварительную победу на выборах главы МордовииПолитика 11 сентября, 4:36
Захарова: Меркель разрешила дилемму Крыма, упомянув ее в контексте объединения ГерманииПолитика 11 сентября, 3:58
Губернатор Белгородской области предварительно победил на выборахПолитика 11 сентября, 3:37
Масштабные учения железнодорожных войск ВВО прошли в двух регионах Дальнего ВостокаАрмия и ОПК 11 сентября, 3:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 11 сентября. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов гордумы Петропавловска-Камчатского. Партия набрала 48,96% голосов избирателей, сообщили ТАСС в краевом избиркоме.
"По предварительным результатам, после 100% обработки бюллетеней партия "Единая Россия" набрала 48,96% голосов избирателей. На втором месте ЛДПР - 20,64%, далее КПРФ - 17,34% и "Справедливая Россия" - 8,76%", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в городской думе будет 26 представителей "Единой России", три представителя ЛДПР, два коммуниста и один член "Справедливой России".
По предварительным данным, участие в выборах 10 сентября приняли 21 тысяча 600 горожан (16,33 % избирателей).