"Единая Россия" набрала 48,96% голосов на выборах в гордуму Петропавловска-Камчатского

ТАСС, 11 сентября. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов гордумы Петропавловска-Камчатского. Партия набрала 48,96% голосов избирателей, сообщили ТАСС в краевом избиркоме.

"По предварительным результатам, после 100% обработки бюллетеней партия "Единая Россия" набрала 48,96% голосов избирателей. На втором месте ЛДПР - 20,64%, далее КПРФ - 17,34% и "Справедливая Россия" - 8,76%", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в городской думе будет 26 представителей "Единой России", три представителя ЛДПР, два коммуниста и один член "Справедливой России".

По предварительным данным, участие в выборах 10 сентября приняли 21 тысяча 600 горожан (16,33 % избирателей).