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Николай Любимов получил 80,16% голосов на выборах губернатора Рязанской области

Политика
11 сентября, 5:51 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 11, сентября. /ТАСС

В избиркоме сообщили, что обработано 100% протоколов, явка составила 36,15%

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Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов

© Александр Рюмин/ТАСС

РЯЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов набирает 80,16% голосов избирателей после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК). Такие данные приводят в избирательной комиссии Рязанской области.

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"По итогам обработки 100% протоколов УИК (1026 протоколов), Николай Любимов набирает 80,16 % голосов", - уточнили в комиссии.

Александр Шерин набирает 8,44% голосов, Владимир Федоткин - 6,85%, Сергей Пупков - 1,72%, Александра Перехватова - 1,48%.

По предварительным данным, в голосовании приняло участие 36,15% избирателей региона. Официальные итоги голосования будут подведены в 12:00 мск 11 сентября.

10 сентября в Рязанской области прошли выборы губернатора. На пост главы региона претендовали врио губернатора Николай Любимов, глава комитета Рязанской облдумы по социальным вопросам Сергей Пупков ("Справедливая Россия"), начальник главного архивного управления области Александра Перехватова (Партия роста), депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР) и пенсионер Владимир Федоткин (КПРФ).

Всего в единый день голосования в Рязанской области были открыты 1026 участков, прошла 131 избирательная кампания. По итогам голосования должны быть замещены 738 мандатов депутатов представительных органов муниципалитетов и 56 мандатов глав муниципальных образований.

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