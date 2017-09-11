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Врио губернатора Кировской области лидирует по итогам выборов

Политика
11 сентября, 5:54 UTC+3 КИРОВ КИРОВ 11, сентября. /ТАСС

По итогам обработки около 97% протоколов Игорь Васильев набирает 64,11% голосов избирателей

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Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев

Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев

© Александр Бахтин/ТАСС

КИРОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев лидирует на выборах главы региона с результатом 64,11% голосов избирателей по итогам обработки около 97% протоколов. Такие данные сообщили ТАСС в избирательной комиссии Кировской области.

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После обработки около 97% протоколов кандидат от КПРФ Сергей Мамаев набрал 19,32%, у представителя от ЛДПР Кирилла Черкасова 9,74%, и 4,28% голосов у Николая Барсукова, который представляет "Коммунистов России".

В единый день голосования в Кировской области выбирали губернатора, депутатов городской думы шестого созыва, кроме того прошли муниципальные выборы и местные референдумы.

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