Евстифеев после подсчета всех бюллетеней побеждает на выборах главы Марий Эл

ЙОШКАР-ОЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Врио главы Марий Эл Александр Евстифеев одержал победу на досрочных выборах губернатора региона после подсчета 100% бюллетеней. Об этом сообщил ЦИК республики.

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"По итогам обработки 100% бюллетеней лидирует врио главы Марий Эл Александр Евстифеев (88,27%), на втором месте - Альберт Федоров (ЛДПР, 5,06%), третьем - Наталья Глущенко от "Справедливой России (3,48%) и на четвертом - Валентина Злобина ("Российская партия пенсионеров за справедливость") - 1,76%", - сказано в сообщении ЦИК региона. Явка избирателей на выборах составила 43,62%.

В единый день голосования в республике прошли досрочные выборы главы Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного собрания Республики Марий Эл шестого созыва по двум одномандатным избирательным округам Козьмодемьянскому и Волжскому.

Бывший председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев был назначен врио главы республики после отставки бывшего руководителя региона Леонида Маркелова в апреле 2017 года. Позже Маркелов был задержан. Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило бывшему руководителю Марий Эл обвинение в получении взятки.