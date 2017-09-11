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Кандидат от ЛДПР Пайкин прошел в Госдуму по итогам довыборов по Брянскому округу

Политика
11 сентября, 6:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Борис Пайкин по результатам голосования набрал 52,03%

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Выдвинутый ЛДПР Борис Пайкин набрал 52,03% на довыборах в Госдуму по Брянскому одномандатному округу (Брянская область) после обработки 100% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

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Соответствующие данные приводятся на информационном табло в ЦИК РФ.

За ним идет кандидат от Партии роста Сергей Горелов (9,50%), следом - представитель КПРФ Александр Куприянов (9,38%). Представитель справороссов Сергей Курденко набрал 6,17%, Владимир Ворожцов из Российской партии пенсионеров за справедливость - 4,89%, Константин Касаминский из "Патриотов России" - 3,84%, Ольга Махотина из "Яблока" - 3,74%, Сергей Малинкович из "Коммунистов России" - 3,42%, Николай Алексеенко из "Родины" - 2,71%.

По итогам дополнительных выборов в Госдуму, которые прошли 10 сентября по двум одномандатным округам - Брянскому и Кингисеппскому (Ленинградская область), будут замещены мандаты, которые стали вакантными после отказа бывшего спикера нижней палаты Сергея Нарышкина (перешел на работу в Службу внешней разведки) и Владимира Жутенкова от депутатских кресел.

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