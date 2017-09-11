На выборах мэра Нижнего Тагила побеждает Носов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов набрал более 90% голосов после обработки почти 100% протоколов на выборах главы города, сообщили в понедельник ТАСС в избирательной комиссии Нижнего Тагила.
"По данным избиркома Нижнего Тагила, обработано 99% протоколов, Сергей Носов одерживает уверенную победу, набрав более 90,7% голосов. Второе место у Владислава Потанина, который представляет КПРФ, за него проголосовали почти 4%. Остальные три кандидата набрали не более 2% голосов", - сказали в избиркоме.
В 2012 году Сергей Носов впервые принимал участие в выборах мэра Нижнего Тагила. Пять лет назад он набрал 92% голосов.
Ранее сообщалось, что итоговая явка на выборах в Нижнем Тагиле составила 45%. В выборах приняли участие 123 тыс. человек.