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На выборах мэра Нижнего Тагила побеждает Носов

Политика
11 сентября, 6:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, сентября. /ТАСС

По итогам обработки 99% протоколов мэр Нижнего Тагила набрал 90,7% голосов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов набрал более 90% голосов после обработки почти 100% протоколов на выборах главы города, сообщили в понедельник ТАСС в избирательной комиссии Нижнего Тагила.

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"По данным избиркома Нижнего Тагила, обработано 99% протоколов, Сергей Носов одерживает уверенную победу, набрав более 90,7% голосов. Второе место у Владислава Потанина, который представляет КПРФ, за него проголосовали почти 4%. Остальные три кандидата набрали не более 2% голосов", - сказали в избиркоме.

В 2012 году Сергей Носов впервые принимал участие в выборах мэра Нижнего Тагила. Пять лет назад он набрал 92% голосов.

Ранее сообщалось, что итоговая явка на выборах в Нижнем Тагиле составила 45%. В выборах приняли участие 123 тыс. человек.

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Носов, Сергей Константинович
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