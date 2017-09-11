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В Мордовии из-за попытки вброса могут отменить итоги выборов еще на одном участке

Политика
11 сентября, 6:44 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 11, сентября. /ТАСС

На участке были обнаружены 79 бюллетеней, подготовленных для вброса в урну, сообщили ТАСС в ЦИК республики

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САРАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Центризбирком (ЦИК) Мордовии может отменить результаты выборов еще на одном избирательном участке (номер 527) в Ленинском районе Саранска. Как сообщили ТАСС в ЦИК республики, во время голосования на этом участке был пресечен вброс бюллетеней в пользу одного из кандидатов.

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"На участке были обнаружены 79 бюллетеней, подготовленных для вброса в урну. В бюллетенях был проставлен знак в пользу одного из кандидатов. Попытка вброса не состоялась. По данному факту следственными органами ведется проверка. Территориальной избирательной комиссии рекомендовано аннулировать результаты выборов на 527-м участке, комиссия будет распущена", - сообщили в ЦИК республики.

Отмена результатов голосования на этом участке никак не повлияет на общереспубликанский результат выборов и не отразиться на показателях отданных за кандидатов голосов, пояснили в ЦИК республики.

Ранее ТАСС сообщал о решении ЦИК Мордовии аннулировать результаты голосования на избирательном участке номер 552 в Саранске, где избирателям были выданы для голосования бюллетени неустановленного образца.

В Мордовии 10 сентября прошли первые с 2003 года выборы главы республики, на территории региона работали 785 избирательных участков. В настоящее время идет прием протоколов ТИК и обработка результатов голосования.

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