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Итоги голосования в бурятском поселке признаны недействительными

Политика
11 сентября, 7:02 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ,11, сентября. /ТАСС

Избирательный участок в поселке Монды не относится к месту, где возможно досрочное голосование

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УЛАН-УДЭ,11 сентября. /ТАСС/. Итоги голосования на выборах главы Бурятии на одном из избирательных участков в Тункинском районе, признаны недействительными. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель республиканской избирательной комиссии Дмитрий Ивайловский.

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"К сожалению, по Тункинскому району у нас в одной из участковых избирательных комиссий итоги признаны недействительными. Это поселок Монды", - сказал он, отметив, что на общий итог выборов это не повлияет.

Ивайловский пояснил, что в связи с отменой досрочного голосования, а также открепительных удостоверений досрочное голосование возможно только для труднодоступных и отдаленных местностей. "Закон определил девять таких районов, прописав конкретно поселение, улус, где это возможно. Тот участок не относится к таковым, труднодоступным, а значит досрочное голосование там невозможно. Вместе с тем, они провели такую процедуру, тем самым нарушили закон", - рассказал он.

"В этой связи мы имеем нарушение закона: там два голоса досрочно отдали. А численность избирателей выходит за 400. Но все-таки есть основание для того, чтобы там эти итоги признать недействительными", - сказал он, добавив, что избирательная комиссия, нарушившая закон, будет расформирована.

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