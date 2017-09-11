Антон Алиханов побеждает на выборах губернатора Калининградской области с 81,06% голосов

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Антона Алиханов, выдвинутый "Единой Россией", побеждает на выборах губернатора Калининградской области, набрав более 81% голосов избирателей по итогам обработки протоколов всех избирательных участков. Об этом сообщили ТАСС в областной избирательной комиссии.

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"Обработаны протоколы всех 579 участковых избирательных комиссий. Число избирателей, принявших участие в голосовании на данных участках - 315 тыс. 187", - сообщили в избирокоме. Согласно полученным данным, Алиханов набрал 81,06% голосов. За него проголосовали 255 тыс. 491 пришедших на выборы", - сказал представитель облизбиркома.

Согласно данным комиссии, его ближайший конкурент Игорь Ревин (КПРФ) набрал 8,89% (28 тыс. 7 голосов). Евгений Мишин (ЛДПР) получил 5,48% голосов (17 тыс. 256 человек) (5,48%). У выдвинутой "Зелеными" Екатерины Тимоффевой - 2,53% (7 тыс. 966 избирателей).

Жители Калининградской области выбирали в воскресенье главу региона. На этот пост претендовали временно исполняющий обязанности губернатора региона Антон Алиханов, выдвинутый региональным отделением "Единой России", заместитель председателя комитета областного парламента по международным и межрегиональным делам, безопасности и правопорядку Евгений Мишин (ЛДПР), депутат Калининградской облдумы Игорь Ревин (КПРФ), председатель Камчатской краевой экологической общественной организации "Камча" Екатерина Тимофеева, переехавшая в Калининград из Петропавловска- Камчатского и выдвинутая Российской экологической партией "Зеленые".

Срок полномочий губернатора Калининградской области - пять лет.