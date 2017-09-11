Единороссы набирают более 40% в гордуму Владивостока после обработки 100% протоколов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" стала победителем на выборах в городскую думу Владивостока после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщает избирательная комиссия Приморского края.

"Единая Россия" набрала 40,65%, КПРФ на втором месте с результатом 22,19%, затем ЛДПР - 11,61%", - говорится на сайте избиркома.

Также пятипроцентный барьер преодолели "Справедливая Россия" с результатом 7,68% и Партия пенсионеров с результатом 7,78%. Еще два участника выборов - Народная партия "За женщин России" и Коммунистическая партия социальной справедливости набрали 2,43% и 3,52% соответственно.

Помимо этого представители партии "Единая Россия" стали победителями в 14 одномандатных округах, еще в трех победили представители КПРФ.

Отмечается, что участие в выборах приняли участие 14,47% избирателей. Для сравнения в 2012 году на выборах депутатов Владивостокской городской думы явка составляла 12,95%.

Всего во Владивостоке 10 сентября избирали 35 депутатов городской думы: 18 человек изберутся по спискам партий, прошедших 5% барьер, еще 17 кандидатов определятся в результате голосования по одномантатным округам. Во Владивостоке были открыты 236 стационарных, три временных и 73 судовых избирательных участка.