Единороссы набирают более 40% в гордуму Владивостока после обработки 100% протоколов

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" стала победителем на выборах в городскую думу Владивостока после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщает избирательная комиссия Приморского края.
"Единая Россия" набрала 40,65%, КПРФ на втором месте с результатом 22,19%, затем ЛДПР - 11,61%", - говорится на сайте избиркома.
Также пятипроцентный барьер преодолели "Справедливая Россия" с результатом 7,68% и Партия пенсионеров с результатом 7,78%. Еще два участника выборов - Народная партия "За женщин России" и Коммунистическая партия социальной справедливости набрали 2,43% и 3,52% соответственно.
Помимо этого представители партии "Единая Россия" стали победителями в 14 одномандатных округах, еще в трех победили представители КПРФ.
Отмечается, что участие в выборах приняли участие 14,47% избирателей. Для сравнения в 2012 году на выборах депутатов Владивостокской городской думы явка составляла 12,95%.
Всего во Владивостоке 10 сентября избирали 35 депутатов городской думы: 18 человек изберутся по спискам партий, прошедших 5% барьер, еще 17 кандидатов определятся в результате голосования по одномантатным округам. Во Владивостоке были открыты 236 стационарных, три временных и 73 судовых избирательных участка.