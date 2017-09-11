Дмитрий Овсянников набрал 71% голосов на выборах губернатора Севастополя

Дмитрий Овсянников набрал 71% голосов на выборах губернатора СевастополяПолитика 11 сентября, 8:27
Бывший тренер сборной Украины Хоменко возглавил новокузнецкий ХК "Металлург"Спорт 11 сентября, 8:24
Инклюзивный бал состоялся на закрытии Всемирного конгресса инвалидов в ЕкатеринбургеНовости Урала 11 сентября, 8:21
Сечин ожидает цену нефти в 2018 году в диапазоне $40-43 за баррельЭкономика и бизнес 11 сентября, 7:39
На выборах мэра Нижнего Тагила побеждает НосовПолитика 11 сентября, 6:38
Япония рассчитывает на жесткую новую резолюцию Совбеза ООН по КНДРМеждународная панорама 11 сентября, 6:23
В Москве и Подмосковье ожидается местами небольшой дождь и до 24 градусов теплаМосква 11 сентября, 6:06
Евстифеев после подсчета всех бюллетеней побеждает на выборах главы Марий ЭлПолитика 11 сентября, 5:58
Врио губернатора Кировской области лидирует по итогам выборовПолитика 11 сентября, 5:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио главы Севастополя Дмитрий Овсянников, по предварительным данным, побеждает на первых в истории прямых выборах губернатора после обработки 100% протоколов, следует из материалов ГАС "Выборы".
Согласно данным всех 184 участковых комиссий, выдвинутый "Единой Россией" Овсянников набирает 71,05% голосов избирателей. За него проголосовали 77406 человек.
На втором месте кандидат от КПРФ Роман Кияшко (16,42% %), на третьем - Илья Журавлев от ЛДПР - 7,61%. Далее следуют Иван Ермаков (2,13%, "Патриоты России") и Николай Кряжев (0,50%, Коммунистическая партия социальной справедливости).
Явка на выборах превысила 30%.