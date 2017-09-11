Дмитрий Овсянников набрал 71% голосов на выборах губернатора Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио главы Севастополя Дмитрий Овсянников, по предварительным данным, побеждает на первых в истории прямых выборах губернатора после обработки 100% протоколов, следует из материалов ГАС "Выборы".

Согласно данным всех 184 участковых комиссий, выдвинутый "Единой Россией" Овсянников набирает 71,05% голосов избирателей. За него проголосовали 77406 человек.

На втором месте кандидат от КПРФ Роман Кияшко (16,42% %), на третьем - Илья Журавлев от ЛДПР - 7,61%. Далее следуют Иван Ермаков (2,13%, "Патриоты России") и Николай Кряжев (0,50%, Коммунистическая партия социальной справедливости).

Явка на выборах превысила 30%.