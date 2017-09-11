Игорь Васильев набрал 64,03% голосов на выборах главы Кировской области

КИРОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев набрал на выборах главы региона 64,03% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в избирательной комиссии Кировской области.

В избиркоме уточнили, что по итогам обработки 100% протоколов кандидат от КПРФ Сергей Мамаев набрал 18,99% голосов, у представителя ЛДПР Кирилла Черкасова - 10,03%, и 4,27% голосов у Николая Барсукова, который представляет "Коммунистов России". Явка составила 30,39% избирателей.

В единый день голосования 10 сентября в Кировской области выбирали губернатора, депутатов городской думы Кирова шестого созыва, кроме того прошли муниципальные выборы и местные референдумы.