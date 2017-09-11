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Александр Бречалов побеждает на выборах главы Удмуртии после обработки 100% голосов

Политика
11 сентября, 9:19 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 11, сентября. /ТАСС

В выборах на пост губернатора республики приняли участие пять кандидатов

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Врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов

Врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ИЖЕВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов по итогам обработки 100% протоколов одержал победу на выборах главы республики с результатом 78,16% голосов избирателей. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель Центризбиркома Удмуртии Виктор Кушко.

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"Обработано 100% протоколов. Победу на выборах одержал Александр Бречалов, по предварительным данным, у него 78,16% голосов избирателей. У его ближайшего соперника Владимира Бодрова - 8,73% голосов", - сказал Кушко.

В Удмуртии 10 сентября прошли досрочные выборы главы республики и выборы депутатов Госсовета региона. Явка составила 34,55%, что ниже аналогичного результата на выборах главы региона в 2014 году, когда итоговая явка составила около 43%.

В выборах главы республики приняли участие пятеро кандидатов - депутат Госсовета Удмуртии пятого созыва Владимир Бодров (КПРФ), врио главы Удмуртии Александр Бречалов ("Единая Россия"), руководитель муниципального автономного учреждения "Агентство "Столица Ижевск" Андрей Иванов ("Коммунистическая партия социальной справедливости"), председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Фарид Юнусов и главный инженер научно-производственной фирмы "Инженерно- строительные изыскания" Тимур Ягафаров (ЛДПР).

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Бречалов, Александр Владимирович
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