Представители партии "Единая Россия" победили на довыборах депутатов парламента Адыгеи

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МАЙКОП, 11 сентября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Лидерами дополнительных выборов в парламент Адыгеи, прошедших в единый день голосования 10 сентября, стали представители партии "Единая Россия" Роман Подлегаев и Герой России Эдуард Цеев, сообщила в понедельник ТАСС заместитель руководителя ЦИК республики Елена Майор.
"Победителями довыборов в высший законодательный орган власти республики стали баллотировавшийся по майкопскому одномандатному избирательному округу № 8 представитель партии "Единая Россия" Эдуард Цеев и проходивший по одномандатному избирательному округу № 13 Роман Подлегаев, выдвинутый единороссами. Им достанутся два свободных мандата в высшем законодательном органе власти республики", - сказала она.
Цеев набрал 65,3% голосов, что значительно превышает результат представителей других партий: КПРФ - Владимира Стасева (23,2%) и ЛДПР - Эдуарда Жуковского (8,3%). Заметно опередил других кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу № 13 и Подлегаев - 58,2% голосов. Представитель КПРФ Марина Ситникова набрала 23,03%, представитель партии "Родина" Павел Романов - 8,16% и представитель ЛДПР Александр Долгих - 6,26%. Явка избирателей составила 16,5%.
По данным ЦИК республики, явка избирателей была низка и по региону в целом - 36,16%. Состоялись выборы депутатов советов муниципалитеты образований Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского, Теучежского и Тахтамукайского районов и города Адыгейска. Также прошли выборы глав в некоторых сельских поселениях и депутатов советов сельских поселений.
Цеев - офицер воздушно-десантных войск, принимал участие в боевых действиях в Азербайджане, Абхазии, Дагестане. Имеет госнаграды, главная из которых - медаль "Золотая звезда" с присвоением звания Героя России. После увольнения в запас живет в Майкопе, занимается патриотическим воспитанием молодежи. Подлегаев - врач, 10 лет возглавляет республиканский клинический психоневрологический диспансер.
Довыборы депутатов в парламент республики прошли в связи с переходом на работу в органы исполнительной власти региона Вячеслава Сапиева, назначенного на пост заместителя премьер-министра республики, и Анзаура Керашева, занявшего должность министра образования и науки Адыгеи.