"Единая Россия" получит большинство депутатских мест в Госсовете Удмуртии

ИЖЕВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Представители партии "Единая Россия" получат подавляющее большинство депутатских мест в Госсовете Удмуртии. Об этом журналистам сообщил в понедельник председатель Избиркома Удмуртии Виктор Кушко по итогам обработки 100% протоколов.

"По результатам обработки 100% протоколов у "Единой России" 63,16%, КПРФ - 14,86%, ЛДПР - 8,95%, у "Справедливой России" - 6,55%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер и не получат депутатских мандатов в Госсовете", - отметил Кушко.

По словам главы избирательной комиссии республики, "Единая Россия", по предварительным данным, может рассчитывать на 47 из 60 депутатских мест в Госсовете, КПРФ - пять депутатских мандатов, ЛДПР - два, "Справедливая Россия" - столько же, еще четыре места могут получить самовыдвиженцы.

В Удмуртии 10 сентября прошли досрочные выборы главы республики и выборы депутатов Госсовета. На 60 депутатских мест в Госсовете Удмуртии претендовали представители шести партий, в том числе "Единой России", КПРФ, партии "Коммунисты России", ЛДПР, "Родина" и "Справедливая Россия". Тридцать депутатов Госсовета Удмуртии избираются по партийным спискам, еще 30 - по одномандатным округам. В партийных списках было более 400 кандидатов, еще 128 кандидатов боролись за победу в одномандатных округах.