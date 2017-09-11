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Врио главы Ярославской области получил 79,32% голосов по итогам обработки 100% протоколов

Политика
11 сентября, 9:41 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 11, сентября. /ТАСС

На пост главы региона претендовали пять человек

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Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов

© Михаил Метцель/ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов набрал на выборах главы региона 79,32% голосов избирателей по результатам обработки 100% проколов. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров.

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"Обработаны все протоколы, сейчас мы проводим сверку с ЦИК. Данные: Дмитрий Миронов - 79,32%, Михаил Парамонов - 8,61%, Сергей Балабаев - 5,88%, Андрей Ватлин - 2,91%, Кирилл Панько - 1,23%", - сказал собеседник агентства. Явка на выборы составила 33,88%.

В борьбе за пост главы региона приняли участие Миронов ("Единая Россия"), депутат облдумы Сергей Балабаев ("Парнас"), безработный Кирилл Панько ("Коммунисты России"), депутат облдумы Михаил Парамоновов (КПРФ) и депутат собрания представителей Переславского района Андрей Ватлин (ЛДПР).

В Ярославской области в единый день голосования 10 сентября проходили выборы губернатора, депутатов муниципалитета (гордумы) Ярославля, а также выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований.

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Единый день голосования - 2017
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Миронов, Дмитрий Юрьевич
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