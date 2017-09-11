Врио главы Ярославской области получил 79,32% голосов по итогам обработки 100% протоколов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов набрал на выборах главы региона 79,32% голосов избирателей по результатам обработки 100% проколов. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров.
"Обработаны все протоколы, сейчас мы проводим сверку с ЦИК. Данные: Дмитрий Миронов - 79,32%, Михаил Парамонов - 8,61%, Сергей Балабаев - 5,88%, Андрей Ватлин - 2,91%, Кирилл Панько - 1,23%", - сказал собеседник агентства. Явка на выборы составила 33,88%.
В борьбе за пост главы региона приняли участие Миронов ("Единая Россия"), депутат облдумы Сергей Балабаев ("Парнас"), безработный Кирилл Панько ("Коммунисты России"), депутат облдумы Михаил Парамоновов (КПРФ) и депутат собрания представителей Переславского района Андрей Ватлин (ЛДПР).
В Ярославской области в единый день голосования 10 сентября проходили выборы губернатора, депутатов муниципалитета (гордумы) Ярославля, а также выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований.