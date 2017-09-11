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"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Кубани после обработки всех протоколов

Политика
11 сентября, 9:45 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, сентября. /ТАСС

Чтобы пройти в парламент региона, партия должна получить не менее 5% голосов

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КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получила более 70,77% голосов на выборах в Законодательное собрание Краснодарского края по единому избирательному округу после обработки всех протоколов, следует из данных системы мониторинга регионального избиркома.

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Согласно данным избиркома, КПРФ получила 11,53%, ЛДПР - 11,15%, "Справедливая Россия" - 3,46%, "Коммунисты России" - 1,54%. Чтобы пройти в парламент региона, партия должна получить не менее 5% голосов.

По одномандатным округам пока обработаны 25,58% протоколов, кандидаты от "Единой России" лидируют в 31 округе, кандидат от "Справедливой России" - в одном, кандидат Партии роста - в одном, еще в двух - самовыдвиженцы. Средняя явка, по предварительным данным, составила 42,06%.

По единому округу (по партийным спискам) распределяются 35 из 70 мандатов, еще 35 депутатских мест получат победители в одномандатных округах.

На предыдущих выборах в парламент края в 2012 году "Единая Россия" набрала 69,47%, КПРФ - 8,98%, ЛДПР 4,56%, "Справедливая Россия" - 4,15%, "Коммунисты России" - 3,27%, остальные - менее 2%.

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Темы
ЛДПР КПРФ "Единая Россия" "Коммунисты России" "Справедливая Россия" Единый день голосования - 2017
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