"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Кубани после обработки всех протоколов

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КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получила более 70,77% голосов на выборах в Законодательное собрание Краснодарского края по единому избирательному округу после обработки всех протоколов, следует из данных системы мониторинга регионального избиркома.
Согласно данным избиркома, КПРФ получила 11,53%, ЛДПР - 11,15%, "Справедливая Россия" - 3,46%, "Коммунисты России" - 1,54%. Чтобы пройти в парламент региона, партия должна получить не менее 5% голосов.
По одномандатным округам пока обработаны 25,58% протоколов, кандидаты от "Единой России" лидируют в 31 округе, кандидат от "Справедливой России" - в одном, кандидат Партии роста - в одном, еще в двух - самовыдвиженцы. Средняя явка, по предварительным данным, составила 42,06%.
По единому округу (по партийным спискам) распределяются 35 из 70 мандатов, еще 35 депутатских мест получат победители в одномандатных округах.
На предыдущих выборах в парламент края в 2012 году "Единая Россия" набрала 69,47%, КПРФ - 8,98%, ЛДПР 4,56%, "Справедливая Россия" - 4,15%, "Коммунисты России" - 3,27%, остальные - менее 2%.