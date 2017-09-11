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Посол РФ в Сирии Александр Кинщак удостоен ордена Почета

Политика
11 сентября, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Согласно указу президента Владимира Путина, аналогичный орден получили послы России в Польше, Армении и Греции

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета посла России в Сирии Александра Кинщака. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

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"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации наградить орденом Почета Кинщака Александра Александровича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике", - говорится в документе.

Этим же указом глава государства наградил орденом Почета послов России в Польше, Армении и Греции Сергея Андреева, Ивана Волынкина и Андрея Маслова.

Кинщак был назначен на пост посла РФ в Сирии в 2014 году, до этого работал на посту заместителя директора департамента МИД Ближнего Востока и Северной Африки. В 2002-2004 годах работал советником-посланником посольства России в Ираке. В 2004-2008 годах занимал должность начальника отдела, заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки. В 2008-2013 годах - посол России в Кувейте.

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Персоны
Андреев, Сергей Вадимович Путин, Владимир Владимирович Кинщак, Александр Александрович
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