Губернатор Томской области вступит в должность 15 сентября

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ТОМСК, 11 сентября. /ТАСС/. Сергей Жвачкин, по предварительным данным, победивший на выборах губернатора Томской области, примет присягу в ближайшую пятницу, 15 сентября. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областного парламента.
"Завтра, во вторник, состоится совет Законодательной думы Томской области, на которой будет утверждена повестка очередного заседания парламента. Планируется, что в первой половине дня депутаты рассмотрят несколько законопроектов. После перерыва Сергей Жвачкин примет присягу и избавится от приставки временно исполняющего обязанности губернатора", - привели в пресс-службе слова спикера облдумы Оксаны Козловской.
В Томской области 10 сентября впервые за 14 лет прямым голосованием избирался губернатор. За последние 26 лет в регионе сменились два руководителя: с 1991 года область возглавлял Виктор Кресс, которого в 2012 году сменил Сергей Жвачкин.
Действующий глава Томской области, выдвинутый "Единой Россией", набрал более 60% на выборах, председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) - 19,38%, депутат областного парламента Наталья Барышникова (КПРФ) - 11,58% и заведующий отделением Сибирского федерального научно-клинического центра Александр Ростовцев ("Справедливая Россия") - 6,31%. По предварительным данным явка в день голосования составила 25%.