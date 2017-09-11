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Депутатом гордумы Бийска станет активист, ездивший в Кремль на "Запорожце"

Политика
11 сентября, 10:22 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 11, сентября. /ТАСС

Кандидат от КПРФ Евгений Корчагин набрал около 36% голосов, сообщили в избирательной комиссии

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БАРНАУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Житель города Бийска Алтайского края Евгений Корчагин (КПРФ), который в 2016 году по примеру киногероя М.С. Евдокимова из фильма "Не послать ли нам… гонца?", ездил в Кремль на желтом "Запорожце", по итогам прошедших выборов получит депутатский мандат в гордуму наукограда. Об этом в понедельник сообщили корреспонденту ТАСС в крайизбиркоме.

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"Корчагин набрал порядка 36% голосов на своем участке, в абсолютных цифрах - 903 голоса", - сказали в избирательной комиссии.

Оппоненты Корчагина получили примерно в два раза меньше голосов. Так, предприниматель Иван Афанасьев ("Справедливая Россия") получил 524 голоса, глава города Бийска Лидия Громогласова ("Единая Россия"), также претендовавшая на депутатский мандат, набрала на округе 433 голоса, председатель совета многоквартирного дома Марина Бурнашова (самовыдвиженец) получила 205 голосов,

Как сообщалось ранее, Евгений Корчагин на желтом "Запорожце" по примеру киногероя актера Михаила Евдокимова из фильма "Не послать ли нам … гонца?" отправился в июле 2016 года в Кремль из Бийска, чтобы рассказать правду о жизни региона. Попасть на прием к главе государства Корчагину тогда не удалось.

Масштабные муниципальные выборы прошли в воскресенье в Алтайском крае - здесь разыгрывали около 6,2 тыс. мандатов. По итогам голосования будут сформированы большинство законодательных органов муниципального уровня - в городах, районах и сельсоветах. Также в регионе избрали почти 200 глав сельских советов и одного депутата на вакантное кресло в краевом Заксобрании. Явка в крае составила 24,25%, 712 мандатов получили кандидаты от "Единой России" - это 72,8%.

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