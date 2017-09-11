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Эксперт: явка на выборах главы Пермского края повысилась за счет новых политтехнологий

Политика
11 сентября, 10:26 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 11, сентября. /ТАСС

По мнению специалистов, явки на уровне 42,5% удалось достичь благодаря спокойному характеру предвыборной кампании

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ПЕРМЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Пермского края 10 сентября повысилась по сравнению с прошлым выборами за счет работы с молодежью и использования новых постклассических политических технологий. Об этом сообщил в понедельник журналистам пермский политтехнолог Алексей Чусовитин в рамках круглого стола, посвященного итогам губернаторских выборов Прикамья.

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"Видно, что работа с молодежью в рамках этой избирательной кампании была поставлена на новый уровень - очень много больших событийных проектов. Такая неожиданно большая явка - это результат того, что было очень много постклассических политических технологий, суть которых в том, что создается определенная атмосфера ожидании, надежд, доверия, - пояснил Чусовитин. - У всех кандидатов прошедшая кампания - это не обещания, а демонстрация своего политического "товара" лицом - суета, движение, люди видят, как реально меняется картина города".

Эксперты считают, что явки 42,5% удалось достичь благодаря спокойному характеру предвыборной кампании без применения "черных" PR-технологий. "Акций и "черного пиара" мы не увидели. Был и остается очень высокий запрос общества на легитимную, дееспособную, сильную губернаторскую власть, способную на мощные инфраструктурные проекты", - отметил пермский политолог, доктор политических наук Дмитрий Красильников.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Пермского края с отрывом в 80% голосов победил врио главы региона Максим Решетников, набравший 82,06% голосов. На пост главы Прикамья претендовали пять кандидатов: Решетников ("Единая Россия"), Ирина Филатова (КПРФ), Олег Постников (ЛДПР), Владимир Аликина ("Справедливая Россия") и Андрей Степанов ("Патриоты России").

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