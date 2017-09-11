Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пресс-конференция по итогам региональных выборов. Видеотрансляция

Политика
11 сентября, 10:05 дата обновления: 11 сентября, 10:25 UTC+3

В формате телемоста с Томском и Улан-Удэ эксперты и представители Общественной палаты обсуждают итоги голосования и работу общественных наблюдателей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев

© Николай Галкин/ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция в формате телемоста Москва - Томск - Улан-Удэ, посвященная подведению итогов региональных выборов, а также особенностям общественного наблюдения за ходом голосования.

Смотрите также

Подведение итогов единого дня голосования в России. Онлайн

В мероприятии принимают участие член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, руководитель группы по мониторингу избирательных прав граждан Общественной палаты Свердловской области, член Общественной палаты РФ Владимир Винницкий, руководитель группы по общественному контролю за избирательным процессом Общественной палаты Рязанской области, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, член рабочей группы по общественному контролю за избирательным процессом Общественной палаты Кировской области, член Общественной палаты РФ Андрей Усенко, член Общественной палаты Севастополя, член рабочей группы "За честные выборы" Анатолий Лаврик и руководитель группы по защите избирательных прав граждан Общественной палаты Пермского края, член Общественной палаты РФ Ямур Гильмутдинов.

На связь из Томска выйдет член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалиева.

На связь из Улан-Удэ выйдет председатель Общественной палаты Республики Бурятия Баир Бальжиров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
2
"Единая Россия" заняла первое место на муниципальных выборах в Москве
3
Опальный госсекретарь: почему Тиллерсон оказался на грани увольнения
4
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
5
МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила
6
Ураган "Ирма" над Флоридой ослаб до второй категории
7
СМИ: в ДТП на востоке Бразилии погибли 11 немецких танцоров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама