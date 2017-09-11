Пресс-конференция по итогам региональных выборов. Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция в формате телемоста Москва - Томск - Улан-Удэ, посвященная подведению итогов региональных выборов, а также особенностям общественного наблюдения за ходом голосования.

В мероприятии принимают участие член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, руководитель группы по мониторингу избирательных прав граждан Общественной палаты Свердловской области, член Общественной палаты РФ Владимир Винницкий, руководитель группы по общественному контролю за избирательным процессом Общественной палаты Рязанской области, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, член рабочей группы по общественному контролю за избирательным процессом Общественной палаты Кировской области, член Общественной палаты РФ Андрей Усенко, член Общественной палаты Севастополя, член рабочей группы "За честные выборы" Анатолий Лаврик и руководитель группы по защите избирательных прав граждан Общественной палаты Пермского края, член Общественной палаты РФ Ямур Гильмутдинов.

На связь из Томска выйдет член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалиева.

На связь из Улан-Удэ выйдет председатель Общественной палаты Республики Бурятия Баир Бальжиров.