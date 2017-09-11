Итоговая явка на выборы губернатора Севастополя составила 34,2%

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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на губернаторские выборы в Севастополе составила 34,21%. Об этом сообщил в понедельник председатель городской избирательной комиссии Александр Петухов.
"Участие в выборах приняли 34,21% наших избирателей", - сказал он, добавив, что протоколы с утвержденными итогами выборов будут подписаны в 15:00 мск.
По данным избиркома, голоса избирателей распределились следующим образом: Дмитрий Овсянников ("Единая Россия") - 71,05%, Роман Кияшко (КПРФ) - 16,42%, Илья Журавлев (ЛДПР) - 7,61%, Иван Ермаков ("Патриоты России".