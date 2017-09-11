Международные эксперты об итогах единого дня голосования. Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная работе международных электоральных экспертов во время единого дня голосования в России.

Экс-депутат от Народной партии Испании Педро Маурино, депутат от партии "Лига Севера"(Италия) Джанлука Савоини, французский журналист и общественный деятель Дмитрий де Кошко, экс-член парламента Ирландии Том Китт, а также координатор по взаимодействию с партнерами Ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" Роман Коломойцев рассказывают о своей деятельности на выборах , работе избирательных участков, а также встрече 11 сентября с членами ЦИК России.