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Международные эксперты об итогах единого дня голосования. Видеотрансляция

Политика
11 сентября, 17:08 UTC+3

Политики и экс-депутаты из разных стран рассказывают о своих впечатлениях о ходе российских выборов разных уровней

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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная работе международных электоральных экспертов во время единого дня голосования в России. 

Экс-депутат от Народной партии Испании Педро Маурино, депутат от партии "Лига Севера"(Италия) Джанлука Савоини, французский журналист и общественный деятель Дмитрий де Кошко, экс-член парламента Ирландии Том Китт, а также координатор по взаимодействию с партнерами Ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" Роман Коломойцев рассказывают о своей деятельности на выборах , работе избирательных участков, а также встрече 11 сентября с членами ЦИК России. 

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