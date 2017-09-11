В России появится межрегиональная организация по защите избирательных прав

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Члены Общественной палаты (ОП) РФ и общественные деятели намерены создать общественную организацию, которая будет заниматься защитой избирательных прав в регионах. Об этом сообщил в понедельник член ОП РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
"Мы приняли решение создавать организацию под названием "Межрегиональная организация по защите избирательных прав граждан" именно с упором на наши регионы", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам единого дня голосования.
Григорьев выразил надежду на то, что большинство регионов подключатся к работе этой НКО.
Выборы разных уровней прошли в воскресенье в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.
В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещается порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоялось более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах приняли участие 42 партии и шесть общественных объединений.