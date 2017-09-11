Титов считает победой второе место кандидата Партии роста на довыборах в Госдуму

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Второе место кандидата от Партии роста на дополнительных выборах в Госдуму по Брянскому одномандатному округу Сергея Горелова увеличивает шансы партии на прохождение в Законодательное собрание Брянской области в следующем году. Такое мнение высказал председатель Партии роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

На довыборах в Брянском округе, который остался без представителя в Госдуме после сложения полномочий единоросса Владимира Жутенкова, победил выдвинутый ЛДПР Борис Пайкин, набравший 52,03%. Второе место занял кандидат от Партии роста Сергей Горелов (9,50%), опередивший представителя КПРФ Александра Куприянова (9,38%).

"Второе место на выборах в Госдуму в Брянске стоит настоящей победы. Стартовал практически с нулевой позиции и обогнал всех (кроме лома, против которого нет приема) соперников, включая человека, выдвинувшегося от "Деловой России", - написал Титов в понедельник на своей странице в Facebook.

По мнению Титова, "это прямой путь Партии роста в заксобрание в следующем году".