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Титов считает победой второе место кандидата Партии роста на довыборах в Госдуму

Политика
11 сентября, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Победу на довыборах одержал представитель ЛДПР Борис Пайкин, набравший 52,03% голосов, у кандидата Партии роста Сергея Горелова - 9,50%

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Второе место кандидата от Партии роста на дополнительных выборах в Госдуму по Брянскому одномандатному округу Сергея Горелова увеличивает шансы партии на прохождение в Законодательное собрание Брянской области в следующем году. Такое мнение высказал председатель Партии роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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На довыборах в Брянском округе, который остался без представителя в Госдуме после сложения полномочий единоросса Владимира Жутенкова, победил выдвинутый ЛДПР Борис Пайкин, набравший 52,03%. Второе место занял кандидат от Партии роста Сергей Горелов (9,50%), опередивший представителя КПРФ Александра Куприянова (9,38%).

"Второе место на выборах в Госдуму в Брянске стоит настоящей победы. Стартовал практически с нулевой позиции и обогнал всех (кроме лома, против которого нет приема) соперников, включая человека, выдвинувшегося от "Деловой России", - написал Титов в понедельник на своей странице в Facebook.

По мнению Титова, "это прямой путь Партии роста в заксобрание в следующем году".

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Титов, Борис Юрьевич
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