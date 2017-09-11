Все избирательные участки Севастополя оснастят камерами к президентским выборам

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Система видеонаблюдения может появиться на 180 избирательных участках города Севастополя к президентским выборам 2018 года. Об этом сообщил ТАСС председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов.

"Мы уверены в том, что на выборах президента РФ на территории города Севастополя будет развернуто видеонаблюдение с локацией изображения через интернет со всех избирательных участков", - сказал он, отметив, что установка камер будет проводиться на средства федерального бюджета.

Петухов также отметил, что проведение выборов и подведение итогов голосования на минувших губернаторских выборах было упрощено за счет программно-технических новшеств.

"Программно-технические средства позволили участковым избирательным комиссиям до дня голосования оформлять заявления граждан о включении в список избирателей по месту нахождения. И в день голосования, после его завершения, при подведении итогов они использовались для автоматизированной подготовки протоколов участковой избирательной комиссии с использованием машиночитаемого кода, что существенно ускорило время установления итогов голосования на каждом из 180 избирательных участков, где они были развернуты", - сказал он.

Первые в истории города Севастополя прямые выборы губернатора прошли в воскресенье, 10 сентября. Активность избирателей на них составила 34,21%. По предварительным итогам выборов, лидирует врио губернатора города Дмитрий Овсянников, набравший 71,05% голосов.