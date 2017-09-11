Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Все избирательные участки Севастополя оснастят камерами к президентским выборам

Политика
11 сентября, 11:12 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 11, сентября. /ТАСС

Средства на установку видеонаблюдения выделят из федерального бюджета

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Система видеонаблюдения может появиться на 180 избирательных участках города Севастополя к президентским выборам 2018 года. Об этом сообщил ТАСС председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов.

"Мы уверены в том, что на выборах президента РФ на территории города Севастополя будет развернуто видеонаблюдение с локацией изображения через интернет со всех избирательных участков", - сказал он, отметив, что установка камер будет проводиться на средства федерального бюджета.

Петухов также отметил, что проведение выборов и подведение итогов голосования на минувших губернаторских выборах было упрощено за счет программно-технических новшеств.

"Программно-технические средства позволили участковым избирательным комиссиям до дня голосования оформлять заявления граждан о включении в список избирателей по месту нахождения. И в день голосования, после его завершения, при подведении итогов они использовались для автоматизированной подготовки протоколов участковой избирательной комиссии с использованием машиночитаемого кода, что существенно ускорило время установления итогов голосования на каждом из 180 избирательных участков, где они были развернуты", - сказал он.

Первые в истории города Севастополя прямые выборы губернатора прошли в воскресенье, 10 сентября. Активность избирателей на них составила 34,21%. По предварительным итогам выборов, лидирует врио губернатора города Дмитрий Овсянников, набравший 71,05% голосов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Овсянников, Дмитрий Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
2
"Единая Россия" заняла первое место на муниципальных выборах в Москве
3
Опальный госсекретарь: почему Тиллерсон оказался на грани увольнения
4
МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила
5
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
6
Ураган "Ирма" над Флоридой ослаб до второй категории
7
Подведение итогов единого дня голосования в России. Онлайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама