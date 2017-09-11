"Единая Россия" заняла первое место на муниципальных выборах в Москве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мосгоризбирком представил предварительные данные по итогам выборов в муниципальные собрания Москвы. Первое место заняла "Единая Россия" (76%), на втором месте - партия "Яблоко" (11,72%).

"Москвичи меняют свои политические пристрастия: основной отток идет от КПРФ к "Яблоку" и от "Справедливой России" к "Яблоку", - сказал глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, "Яблоко", обладавшее 25 мандатами муниципальных депутатов, получит более 175 мест.

Вместе с тем Горбунов заявил, что только кандидат от "Единой России" сможет пройти так называемый муниципальный фильтр на предстоящих выборах мэра Москвы в 2018 году.

"Ни "Яблоко", ни КПРФ, ни самовыдвиженцы ни по отдельности, ни даже скооперивовавшись, не имеют [необходимого числа мандатов]. Ни один кандидат никаких шансов без помощи "Единой России" участвовать в избирательной кампании по выборам мэра не имеет", - отметил он.