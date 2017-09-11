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Глава Мосгоризбиркома не согласен с претензиями в свой адрес и не намерен покидать пост

Политика
11 сентября, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Валентин Горбунов отметил, что юридически ни он, ни городская избирательная комиссия не имеют отношения к муниципальным выборам

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов считает претензии к нему в связи с организацией муниципальных выборов в Москве безосновательными и не планирует уходить в отставку.

"Голословные [обвинения]. "Яблоко" обвиняет и требует моей отставки, хотя ни я, ни городская [избирательная] комиссия к организации этих выборов юридически никакого отношения не имеем, это уровень муниципальных выборов", - сказал он ТАСС.

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Глава Мосгоризбиркома отметил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский постоянно требует его отставки. "Жириновский каждый раз [требует], я ему говорю: "Я готов уйти в отставку вместе с вами, на пенсию. Вы складываете депутатский мандат - я ухожу с поста председателя городской комиссии", - иронично заметил Горбунов.

Он также отверг претензии КПРФ. "Каждый год представители КПРФ, как заезженная пластинка, повторяют одно и то же: "Нас притесняют, с нами борются неправильными методами, против нас используют административный ресурс". То ли фантазии не хватает, то ли надо хоть как-то напомнить о существовании московского отделения своей партии. И при этом, как всегда, никакой конкретики, только предположения и голословные выводы", - добавил Горбунов.

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