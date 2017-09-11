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"Единая Россия" получила большинство мест в новом составе гордумы Пскова

Политика
11 сентября, 11:45 UTC+3 ТАСС

В состав городской думы также вошли представители партий КПРФ, "Справедливая Россия", "Яблоко" и ЛДПР

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ТАСС, 11 сентября. Пять политических партий прошли в новый состав Псковской городской думы по итогам голосования 10 сентября. Как сообщили в понедельник ТАСС в региональном избиркоме, большинство по партийным спискам получила "Единая Россия", которая побеждает также в 10 из 15 одномандатных округов города. Явка избирателей составила 22,91%.

"По партийным спискам в городскую думу проходят пять партий, преодолевших пятипроцентный барьер, - сказала пресс-секретарь облизбиркома Татьяна Лупоносова. - Это "Единая Россия" с 39,71%, КПРФ с 21,77%, "Справедливая Россия" с 11,32%, "Яблоко" с 8,53% и ЛДПР с 7,41%".

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Не смогли набрать нужное количество голосов приблизившиеся к 5-процентному барьеру "Российская партия пенсионеров за справедливость", получившая 4,62% голосов, и "Родина" с 3,42%. Всего в псковских выборах участвовали 13 политических партий и движений.

По итогам голосования в одномандатных округах на выборах в Псковскую гордуму прошли также кандидаты от КПРФ, победившие в трех округах, один представитель "Справедливой России" и один кандидат-самовыдвиженец. Точное распределение количества депутатских мандатов избирком огласит позднее. Из 25 мандатов Псковской городской думы 10 распределяются между победителями голосования по партийным спискам, 15 - по одномандатным округам.

Предметом отдельного разбирательства стали результаты досрочного голосования, в котором приняли участие 3,17% избирателей города. Глава облизбиркома Николай Цветков сообщил во время акции "Ночь выборов" в Санкт-Петербургском информационном центре ТАСС, что по заявлению "отдельных политических партий и кандидатов-одномандатников" пришлось провести ручной пересчет всех лиц, проголосовавших досрочно. Региональное законодательство предусматривает, что любой участник избирательного процесса может потребовать пересчета.

Голосование проводилось на 93 участках. Правопорядок и безопасность на выборах в Псковскую городскую думу обеспечивали около 600 полицейских.

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