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ЦИК Мордовии отменил на двух участках итоги голосования по выборам главы республики

Политика
11 сентября, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Элла Памфилова выразила признательность главе регионального избиркома за принципиальность и достойно организованную кампанию

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Мордовия признала недействительными итоги голосования по выборам главы республики на двух участках. Об этом заявил в понедельник в режиме видеоконференции с ЦИК РФ глава ЦИК Мордовии Александр Косов.

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"Приняты решения принципиальные - выборы мы по двум участкам признали недействительными", - сказал он, отметив что на выборах главы республики работали более 1,6 тыс. наблюдателей.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова выразила признательность главе мордовского избиркома за принципиальность и достойно организованную кампанию. "Благодарим вас за быстрое, оперативное, принципиальное решение. Тем более, мы знаем, регион непростой, то, что удалось провести выборы достойно - благодарим вас", - сказала она.

Ранее сообщалось, что ЦИК Мордовии может отменить результаты выборов на избирательном участке 527 в Ленинском районе Саранска, где были обнаружены 79 бюллетеней, подготовленных для вброса в урну, с проставленными отметками за одного из кандидатов. Попытка вброса не состоялась. Также планировалось аннулировать результаты голосования на избирательном участке 552 в Саранске, где избирателям были выданы для голосования бюллетени неустановленного образца.

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Единый день голосования - 2017
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Памфилова, Элла Александровна
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