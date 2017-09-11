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Председатель Мосгордумы: день выборов в Москве прошел удачно, серьезных нарушений не было

Политика
11 сентября, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 11 сентября./ТАСС

Алексей Шапошников отметил, что выявленные недочеты устранялись в день голосования

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МОСКВА, 11 сентября./ТАСС/. Муниципальные выборы в Москве прошли без серьезных нарушений. Такое мнение высказал в понедельник на пресс-конференции в ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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"В целом, если говорить об общей картине дня голосования в Москве, то все прошло в штатном режиме. Были технические неисправности, были нештатные ситуации, но в целом день выборов прошел удачно", - сказал он. Шапошников уточнил, что "каких-либо серьезных нарушений, которые бы влияли на результаты конкретных выборов по сути, замечено не было". По его словам, те недочеты, которые были выявлены, устранялись в ходе дня голосования.

Председатель Мосгордумы отметил, что жалобы, которые поступали в течение дня, были связаны с надомным голосованием. "Но, если мы возьмем статистку, то увидим, что в 2012 году было 157 тыс. заявлений на надомное голосование, в этом году - в два раза меньше - 65 тыс. В целом по городу эта цифра минимальная", - подчеркнул Шапошников. Он также указал, что большинство нарушений не подтвердились "С 8 утра до 8 вечера всего было зафиксировано 89 технических проблем, нештатных ситуаций, нарушений. Из них 11 подтвердились, 78 не подтвердились", - уточнил Шапошников.

Он отметил, что муниципальные выборы в столице проходили впервые без совмещения с выборами других уровней. Выборы проходили в 125 муниципальных образованиях из 140. "Это 125 избирательных кампаний... Было выдвинуто 7,5 тыс. кандидатов, из них 1,5 тыс. - самовыдвиженцы и 6 тыс. выдвинули политические партии", - добавил Шапошников.

Председатель Мосгордумы также обратил внимание, что выборы были организованы территориальными избирательными комиссиями, Мосгоризбирком в данном случае только осуществлял надзор.

В единый день голосования 10 сентября в Москве прошли выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли более 7,5 тыс. кандидатов.

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