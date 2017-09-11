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Действующий мэр Якутска Айсен Николаев победил на выборах главы города

Политика
11 сентября, 12:24 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

На пост главы города претендовали четыре кандидата

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ЯКУТСК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Действующий мэр города Якутска Айсен Николаев одержал убедительную победу на выборах главы города, получив поддержку 68,4% избирателей. Об этом журналистам в понедельник сообщил председатель центризбиркома республики Алексей Ефимов.

По его данным, Николаев опережает ближайшего соперника Радия Васильева (10,5%), набрав в шесть раз больше голосов избирателей. "Это убедительная победа на выборах главы города. Выборы состоялись, никаких нарушений не зарегистрировано", - сказал Ефимов.

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Всего на выборах главы города Якутска было зарегистрировано четыре кандидата, в том числе действующий мэр города Айсен Николаев. Так, по итогам голосования кандидат от партии ЛДПР Гаврил Парахин набрал 4,5%, Денис Васильев ("Справедливая Россия") - 4,8%, графу "Против всех" выбрали 10,8%.

"На прошлых выборах в 2012 году я набрал 47,7% голосов, в этот раз 68,4%, что говорит о том, что большинство горожан поддерживает меня и мою программу, явка была хорошей и достаточно высокой, если сравнивать с другими регионами", - сказал журналистам Айсен Николаев.

Председатель регионального ЦИК Алексей Ефимов, также отметил хорошую явку в республике. "Якутия показала хорошую явку, несмотря на то, что осень не лучшее время для выборов в республике. Но если сравнивать с данными за последние 10 лет по явкам на выборы различного уровня в самой республике, то эти выборы стали самыми низкими по явке - 44%", - сказал он.

В единый день голосования в Якутии прошли 590 выборов различного уровня: избраны 8 глав районов и глава Якутска, 213 глав поселений, 114 депутатов районов, 2870 депутатов поселений. По данным ЦИК, никаких нарушений на избирательных участках не зафиксировано.

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