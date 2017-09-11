Единороссы получили большинство мандатов на муниципальных выборах в Челябинской области

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Кандидаты от политической партии "Единая Россия" получили 120 из 139 мандатов на выборах в органы местного самоуправления в Челябинской области, таковы данные после обработки 100% протоколов, сообщил в понедельник журналистам председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас.
"В Челябинской области на текущий момент обработано 100% протоколов. Выборы состоялись в 64 случаях из 67. В регионе всего распределялось 139 мандатов и одна выборная должность. "Единая Россия" получила 120 мандатов, "Справедливая Россия" - четыре мандата, ЛДПР - два мандата, самовыдвиженцы - 11 мандатов", - сказал он.
По словам Обертаса, в поселке Роза, в Воздвиженском и Багарякском сельских поселениях по итогам выборов не получилось определить победителей, так как в этих муниципалитетах набрали равное количество голосов по два кандидата, процедура повторного голосования назначена на 24 сентября.
Явка на муниципальных выборах в регионе составила в среднем 32,36%, сообщил он.