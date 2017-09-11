Собянин призвал избранных депутатов быть активнее в решении конкретных вопросов жителей

ПГК ввела онлайн-сервис по определению местоположения вагоновТранспорт 11 сентября, 13:18
Поклонская просит тщательно расследовать дело о поджоге машин у офиса адвоката УчителяПроисшествия 11 сентября, 13:10
РЖД могут принять участие в электрификации дороги Бургас - АлександруполисТранспорт 11 сентября, 13:10
Лавров заявил о дальнейших действиях Москвы в отношении загранучреждений США в РоссииПолитика 11 сентября, 13:08
Порошенко назвал преступлением пересечение Саакашвили границы УкраиныМеждународная панорама 11 сентября, 13:04
Российский судья Безбородов обслужит матч Лиги Европы между "Аталантой" и "Эвертоном"Спорт 11 сентября, 13:04
Шахматный турнир претендентов на звание чемпиона мира пройдет в БерлинеСпорт 11 сентября, 12:59
Лавров: военное присутствие США в Сирии нарушает международное правоПолитика 11 сентября, 12:54
Сочи стал самым популярным курортом России в бархатный сезонОбщество 11 сентября, 12:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил избранных муниципальных депутатов с победой на выборах и выразил надежду, что они будут более активны в решении конкретных вопросов жителей.
"Надеюсь, муниципальные депутаты будут более активны в решении конкретных вопросов жителей", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".
"Прошедшие муниципальные выборы были конкурентными и честными", - отметил градоначальник. На одно место претендовало по 5 кандидатов.
Собянин добавил, что "единороссы в целом набрали более 75% мандатов". "Тем не менее, политический ландшафт районных советов стал более разнообразным", - написал мэр.
В единый день голосования 10 сентября в Москве прошли выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукино, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборах выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли более 7,5 тысячи кандидатов.