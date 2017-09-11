Собянин призвал избранных депутатов быть активнее в решении конкретных вопросов жителей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил избранных муниципальных депутатов с победой на выборах и выразил надежду, что они будут более активны в решении конкретных вопросов жителей.

"Надеюсь, муниципальные депутаты будут более активны в решении конкретных вопросов жителей", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"Прошедшие муниципальные выборы были конкурентными и честными", - отметил градоначальник. На одно место претендовало по 5 кандидатов.

Собянин добавил, что "единороссы в целом набрали более 75% мандатов". "Тем не менее, политический ландшафт районных советов стал более разнообразным", - написал мэр.

В единый день голосования 10 сентября в Москве прошли выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукино, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборах выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли более 7,5 тысячи кандидатов.