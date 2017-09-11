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Памфилова надеется на уголовное наказание организаторов подкупа избирателей в Ленобласти

Политика
11 сентября, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Она также назвала подобные мошеннические действия "предметом для дальнейшего рассмотрения" ЦИК

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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова надеется, что возможный подкуп избирателей на муниципальных выборах в Кузьмолово (Ленинградская область) будет иметь последствия в виде уголовного наказания для виновных. Об этом она заявила в понедельник в ходе подведения итогов Единого дня голосования в информационном центре ЦИК РФ.

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Ранее сообщалось, что в Ленинградской области было возбуждено уголовное дело в связи с голосованием на муниципальных выборах в Кузьмоловском городском поселении Всеволожского района. Расследование ведется по статье "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Как пояснил председатель избиркома Ленинградской области, это касается подкупа избирателей. По данным СМИ, возможный подкуп избирателей в Кузьмолово проводился под видом заключения договоров на оказание услуг по наблюдению на выборах.

"Это предмет для нашего дальнейшего рассмотрения, как досрочное голосование может использоваться в очень неблаговидных целях, каким образом некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, могут манипулировать, подкупать население", - сказала Памфилова.

Она посетовала на то, что "некоторых категорий граждан России совсем мелкие, местнические интересы важнее закона и Конституции". "Я полагаю, что эта история будет иметь последствия, в том числе, надеюсь, и уголовные", - заключила глава ЦИК.

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Темы
Единый день голосования Единый день голосования - 2017
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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